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RT на русском
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.В источнике
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РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новости07:15
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ru06:58
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБК07:09
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВ07:00
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском07:14
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАСС06:56
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии пообещало не допустить нарушения порядка около мемориалов

Коммерсантъ06:53

В Перу 13 человек погибли при давке на несанкционированной дискотеке

В Перу не менее 13 человек погибли в результате давки на несанкционированной дискотеке, проходившей в развлекательном заведении с нарушением ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
RT на русском10:58
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Тони Фергюсон может провести бой с Дастином Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт намекнул, что бывший временный чемпион промоушена в легкой весовой категории Тони Фергюсон проведёт следующий поединок с другим бывшим временным чемпионом Дастином Порье.
Вестник Кавказа06:56