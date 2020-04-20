Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
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Минобороны Белоруссии: ситуация в стране позволяет провести Парад Победы

Коммерсантъ10:35

Руководство Минобороны Белоруссии считает возможной дальнейшую подготовку к параду 9 мая

ТАСС09:48

Белорусские власти отказались отменить парад 9 мая

REGNUM08:29

Белорусские власти отказались отменять парад 9 мая вопреки требованиям граждан

Lenta.ru09:19

«Эпидемиологическая обстановка позволяет». Минобороны Беларуси заявило о том, что парад к 9 Мая будет

Фонтанка.Ру09:15

Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая

RT на русском08:57

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

РИА Новости09:19
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:49, Ашберн

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии

КП - Беларусь10:38
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Здоровье

В больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус

Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер.
Snob.ru 06:53
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Энергетика

Стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля

Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом».
Gazeta.SPb 16:20
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Общество

Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Хоккей

Григоренко стал игроком «Коламбуса»

В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,4K
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
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Общество

В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом

Ведомости 16:41
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,2K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,7K
Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Шоу-бизнес

Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына Цекало

Брежнева показала редкое фото 7-летнего сына Цекало Отпрыск продюсера сидит на карантине вместе с родными его мамы.
Экспресс газета 07:54
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Игры

Началась разработка новой части игры GTA

По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
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Общество

Мишустин подписал указ об упрощении ввоза в Россию медицинских товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упростится и ускорится беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с COVID-19.
Вести.Ru 15:35
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
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Общество

Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову

Piter.tv 11:07
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Футбол

Леонид Кучук может возглавить минское «Динамо»

Бывший наставник "Ростова" Леонид Кучук может стать главным тренером минского "Динамо", отмечает "Прессбол".
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Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:26
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Биатлон

СБР назвал тренерский штаб сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Pravda.Ru 08:21
Общество

Треть россиян высказываются за перенос майских праздников

Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
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Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Экономика

Кредиторы отвергли предложение Аргентины о реструктуризации долга

В число кредиторов, отвергших предложение Аргентины, вошли такие крупные управляющие активами, как BlackRock, AllianceBernstein, Amundi Asset Management, Ashmore Investment Management, BlueBay Asset Management и Fidelity Management & Research.
Ведомости 09:02
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
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Политика

В США названы организаторы митингов против самоизоляции

Американские СМИ назвали организаторов акций против самоизоляции в США.
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Политика

Матеуш Моравецкий: «Проблемы ЕС очевидны: медлительность и партикуляризм» (El Mundo) (El Mundo)

В случае Польши было сложно ввести очень жесткие ограничения.
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