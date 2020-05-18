Политика
КоммерсантъМинобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
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с чего всё началось
Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.РИА Новостивчера в 16:54
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Демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу могут установить в Псковской области
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
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Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
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Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.
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