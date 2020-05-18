Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
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с чего всё началось

Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу

Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.
РИА Новостивчера в 16:54

Подробнее о событии

Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию

Pravda.Ruвчера в 14:00

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Коммерсантъвчера в 18:02

Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу

РИА Новостивчера в 16:54

Минобороны Чехии отказалось передать России памятник Коневу

ИА Красная Веснавчера в 17:12

Минобороны Чехии объяснило отказ передачи России памятника Коневу

Газета.Ru02:40

Псковская молодежь обратилась к чешским властям

Победа РФ18 мая в 08:41

Демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу могут установить в Псковской области

Псковское агентство информации18 мая в 02:11
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

Коммерсантъ 01:42
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Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Шоу-бизнес

Мария Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой

Телеведущая Мария Орзул, которая пережила настоящую травлю со стороны "доброжелателей" после истории с Артёмом Дзюбой, призналась, что ей неприятно вспоминать 2016 год.
Sport.ru вчера в 18:29
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Общество

В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг

По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
3
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Происшествия

Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс 17 мая в 10:41
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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Коммерсантъ вчера в 18:36
Культура

Comedy Club пришлось извиняться за дерзкую шутку о казаках

Авторы письма указывают, что сожалеют о том, что шутка задела чувства казаков и уверяют, что это было сделано не умышленно.
URA.Ru 02:51
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,9K
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне

Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
Летидор вчера в 06:00
Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
146
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru вчера в 11:37
73
Футбол

«Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Как сообщает портал Bobsoccer.ru, нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить новый контракт с клубом.
Piter.tv вчера в 03:40
1
Политика

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59
18
Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии

Американские военные в Сирии активно взаимодействуют с боевиками.
Российская газета 18 мая в 23:40
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
2,7K
Кино

В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»

Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
6
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
693
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
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Футбол

УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.
РИА Новости 00:58
Здоровье

Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
12
Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 06:16
107
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
940
Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru 18 мая в 05:20
77
Космос

Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 18 мая в 03:16
2
Общество

В США начато расследование против Коломойского

Федеральное большое жюри США ведет расследование в отношении украинского олигарха, бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского по делу об отмывании денег, сообщает портал Buzzfeed со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 00:27
10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
559
Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
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