Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Общество Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией. 113

Политика Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко» Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 1,2K

Общество ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции. 2

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,3K

Общество Испания планирует перезапустить туристический сезон в конце июня Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос сообщил, что в стране планируется возобновление туристического сезона до конца июня, передает "Газета.ру". 3

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы. 25

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 1,3K

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 358

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 105

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 315

Происшествия В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. 62

Гаджеты Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом. 1

Наука Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии Речь идёт о специальном погребальном судне древних племен викингов, раскопками этого корабля предков северных народов Европы намерены заняться археологи на южных территориях современной Норвегии. 15

Экономика Сечин останется главой «Роснефти» "Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании. 2

Общество Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru. 1

Здоровье В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса За воскресенье в регионе провели 2980 тестов, по результатам которых выявили еще 87 новых случае заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах Ростовской области. 722

Происшествия Годовалая девочка утонула в ванне во время купания По данным ведомства, вечером 16 мая сожитель матери девочки, которой было 1 год и 4 месяца, купал ребенка в ванной. 1