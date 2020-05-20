Политика
КоммерсантъМинобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
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Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Политика
Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 06:57
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
Испания планирует перезапустить туристический сезон в конце июня
Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос сообщил, что в стране планируется возобновление туристического сезона до конца июня, передает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Политика
Зеленский рассказал о важности прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Вестник Кавказа 05:51
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Наука
Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии
Речь идёт о специальном погребальном судне древних племен викингов, раскопками этого корабля предков северных народов Европы намерены заняться археологи на южных территориях современной Норвегии.
МедиаПоток 02:57
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Общество
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике. Об этом сообщает портал Mkset.ru.
RT на русском 07:35
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Энергия, полученная модулем на орбите, преобразуется в микроволновое излучение и будет передаваться на приемник, расположенный на земле.
Профиль вчера в 05:38
Происшествия
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 10:45
Политика
Зеленский высказался о языковом вопросе на Украине
Языковой вопрос на Украине «создан искусственно», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 07:30
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За воскресенье в регионе провели 2980 тестов, по результатам которых выявили еще 87 новых случае заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 18 мая в 03:56
Здоровье
В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы
Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
Годовалая девочка утонула в ванне во время купания
По данным ведомства, вечером 16 мая сожитель матери девочки, которой было 1 год и 4 месяца, купал ребенка в ванной.
Взгляд-инфо 05:48
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21