Политика
КоммерсантъМинобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
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с чего всё началось
Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.РИА Новостивчера в 16:54
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