Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.

с чего всё началось

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

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