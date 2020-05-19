Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
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с чего всё началось

Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу

Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра обороны республики Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.
РИА Новостивчера в 16:54

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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Известиявчера в 21:44

Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию

Pravda.Ruвчера в 14:00

Чехия сообщила о невозможности выдать памятник Коневу России

Lenta.ruвчера в 17:34

Министерство обороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу

Вести.Ruвчера в 17:10

Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу

РИА Новостивчера в 16:54

Минобороны Чехии отказалось передать России памятник маршалу Коневу

ТАССвчера в 16:44

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Коммерсантъвчера в 18:02
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
2K
Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Плановая вакцинация на период распространения коронавируса COVID-19 в России приостановлена.
Вести.Ru вчера в 12:47
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Происшествия

В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19

Мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал шестым умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 01:02
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявили еще у 25 человек

На портале о коронавирусе в Хакасии рассказали о том, что за сутки в республике подтвердили еще 25 диагнозов коронавирус.
ТВ-Енисей 18 мая в 23:53
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко произвела фурор в облегающих лосинах

Снимок в узких леопардовых лосинах удивил даже ее.
7Дней.ру вчера в 21:00
Здоровье

Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
1,9K
Общество

Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
11
Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
555
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна призналась, что не готовит дома

Народные новости 00:26
6
Общество

Онищенко назвал ересью слова о плато в распространении коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что неправильно называть «плато» тенденцию к снижению интенсивности распространения коронавируса.
News.ru вчера в 23:53
2
Общество

К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ вчера в 14:06
105
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Экономика

Bloomberg прогнозирует падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале этого года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:24
29
Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
513
Общество

В Волгоградской области заработал масочный режим

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что региональная администрация подписала постановление о введении обязательного правила ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Волгоградская правда вчера в 22:36
59
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
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Культура

Книга «Сказки горного Черноморья» поступила в онлайн-продажу

В ноябре прошлого года курорт «Роза Хутор», передал в дар библиотекам Сочи 200 книг "Сказки горного Черноморья".
НИА-Федерация 01:13
Армия и оружие

Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие

Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Космос

Пенс: запуск пилотируемого космического корабля воодушевит жителей США

Американское общество с воодушевлением воспримет запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, заявил вице-президент США Майкл Пенс 19 мая в ходе заседания Национального космического совета в штаб-квартире NASA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок в парках

Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих россиян забыть о другой угрозе – клещах, которые обитают в лесах и парках и являются переносчиками многих опасных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 19:52
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Советский военачальник
Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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