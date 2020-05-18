Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

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