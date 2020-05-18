Политика

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге. Причиной военное ведомство назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Коммерсантъ18:02

Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу

РИА Новости16:54

Демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу могут установить в Псковской области

Псковское агентство информациивчера в 02:11

Минобороны Чехии отказалось передать России памятник Коневу

ИА Красная Весна17:12

Польский эксперт: у нас появились компаньоны по сумасшествию

Pravda.Ru14:00

Псковская молодежь обратилась к чешским властям

Победа РФвчера в 08:41

В Минобороны Чехии заявили о невозможности передать памятник Коневу России

Московский Комсомолец17:14
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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ОСАГО временно отвязали от техосмотра

Ранее Центробанк уже давал рекомендации страховым компаниям предоставить возможность клиентам на время ограничительных мер получать полис ОСАГО без техосмотра.
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Здоровье

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Общество

В Китае более 108 млн человек попали под новый карантин

Новая вспышка коронавируса в Китае заставила отправить в карантин более 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь.
ToDay News Ufa 04:40
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Футбол

Роуз: «К футболистам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы»

Футболист «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, на правах аренды выступающий за «Ньюкасл», высказался о потенциальном возобновлении сезона в АПЛ.
Sport24.ru 16:16
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Общество

В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом

«В Москве скончались 75 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
РБК 16:11
Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
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Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
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Космос

Цветовой декодер экзопланет помогает искать жизнь

Научная Россия вчера в 16:25
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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ЖКХ

В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды

Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу.
Парламентская газета 05:32
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Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
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Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
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Единоборства

Фрэнсис Нганну открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса

FightTime.ru 14:47
Происшествия

В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

RT на русском 14:54
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
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Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48
Экономика

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
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Кино

Вышел трейлер сериала «Космические войска»

Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
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Общество

В Иркутской области с 20 мая введут масочный режим

С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
Вести Иркутск вчера в 09:42
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Здоровье

Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
RT на русском 08:25
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Политика

Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
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Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
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Общество

Доктор Мясников заявил, что коронавирус затронет каждого

Все переболеют, заявил Мясников. Он сообщил, что не стоит пытаться увидеть в каждом "чихе" коронавирус.
Народные новости 18:21
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Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Metaratings 13:13
Общество

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
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