Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. «Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.

Политика Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 2

Политика Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора. 1,6K

Общество В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября. 139

Футбол «Боруссия» снизила цену на Шюррле до 2 млн евро Уход Андре позволит «шмелям» значительно разгрузить зарплатную ведомость, поскольку он зарабатывает в «Боруссии» 7 млн евро в год.

Политика В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова. 3,9K

Политика Песков: отношения России и Чехии омрачены Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует контактов с руководителями Чехии, так как в последнее время в Москве обратили внимание на ухудшение отношений двух стран. 1

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае. 230

Футбол «Оренбург» — ЦСКА: Марадишвили и Чалов выйдут с первых минут Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 18:00 мск.

Футбол Сегодня состоится финал Кубка Украины В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».

Фигурное катание Фигуристка Сотскова завершила спортивную карьеру Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом 20-летняя спортсменка сообщила в Instagram.

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,5K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 295

Здоровье Названы неприятности после выздоровления от коронавируса Пациенты, переболевшие коронавирусом, продолжают испытывать ряд симптомов даже тогда, когда они уже вылечились и их тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19. 6

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля. 46

Происшествия Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.

Технологии «МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России. 39