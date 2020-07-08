Политика
RT на русскомМинобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. «Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
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Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр вчера в 04:51
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Политика
Матвиенко высказалась о пожизненном статусе сенатора для Медведева
Москва, 8 июля 2020, 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора.
REGNUM 09:45
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Общество
На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
РБК вчера в 14:48
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» в Альметьевске
Открытое горение в торговом центре "Панорама" в Альметьевске ликвидировано.
ТАСС 09:38
Футбол
«Боруссия» снизила цену на Шюррле до 2 млн евро
Уход Андре позволит «шмелям» значительно разгрузить зарплатную ведомость, поскольку он зарабатывает в «Боруссии» 7 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 06:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Политика
Песков: отношения России и Чехии омрачены
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует контактов с руководителями Чехии, так как в последнее время в Москве обратили внимание на ухудшение отношений двух стран.
Московский Комсомолец 06:22
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Футбол
«Оренбург» — ЦСКА: Марадишвили и Чалов выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 27-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 18:00 мск.
Спорт-Экспресс 09:59
Футбол
Сегодня состоится финал Кубка Украины
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Фигурное катание
Фигуристка Сотскова завершила спортивную карьеру
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом 20-летняя спортсменка сообщила в Instagram.
ТАСС Спорт 10:02
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Здоровье
Названы неприятности после выздоровления от коронавируса
Пациенты, переболевшие коронавирусом, продолжают испытывать ряд симптомов даже тогда, когда они уже вылечились и их тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.
ForPost 05:54
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Общество
Московским театрам разрешили открыться с 1 августа
RT на русском 09:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска пьяным за рулем
Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля.
Известия 08:51
Происшествия
Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30