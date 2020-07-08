Политика

RT на русскомRT на русскомМинобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. «Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
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Чешское Минобороны отказалось комментировать дело Сафронова

Московский Комсомолец06:46

Военные вслед за силовиками: Второе чешское министерство отказалось от заявлений по Сафронову

Царьград07:26

Минобороны Чехии не комментирует дело Сафронова

REGNUM07:16

МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова

РИА Новости07:10

В Чешской службе безопасности сказали, что не имеют данных о деле советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Эхо Москвы08:02

Власти Чехии отказались комментировать дело Сафронова

Коммерсантъвчера в 18:32

Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

ТАССвчера в 17:50
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Политика

Матвиенко призвала руководство Минпромторга к самокритичности

Руководству российского Минпромторга следует быть более самокритичным, что позволит эффективнее работать, тогда как ведомство должно перестроиться на прорывные решения, чтобы Россия вернула себе статус высокотехнологичной державы.
Известия 08:14
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Происшествия

В Татарстане завели дело на мужчину, нападавшего на женщин в парке

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении мужчины, который в одном из парков Нижнекамска нападал на женщин и пинал их, сообщили в прокуратуре Татарстана.
РИА Новости 07:12
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Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
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Общество

В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м

В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
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Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
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Автоспорт

«Матч ТВ» продлил контракт на показ «Формулы-1» до 2023 года

Bookmaker-ratings.ru 07:03
Технологии

Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID

Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
РБК 07:53
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Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
CyberSport.ru вчера в 11:33
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Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
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Общество

Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
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Происшествия

Более 92 га леса сгорело за сутки в Воронежской области

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пожар лесной подстилки на площади порядка 1 га.
Обозреватель Врн 03:28
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Политика

Песков заявил, что отношения России с Чехией сейчас омрачены

В Кремле отметили ухудшение отношений с Чехией в последнее время, сообщив, что контактов с руководством этой страны в ближайшее время не планируется.
Интерфакс 06:40
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Общество

Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) постоянно отслеживает появление на интернет-ресурсах предложений обеспечить доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и передает информацию о них в компетентные органы для проведения проверок.
РБК 06:43
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
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Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Злоумышленники быстро научились использовать новую форму продажи смартфонов для своей выгодны.
ToDay News Ufa 06:47
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Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
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Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
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Политика

Матвиенко прокомментировала слухи о присоединении ДНР и ЛНР к России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила прессе, что Россия защищала, защищает и планирует защищать права граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, пока они не будут восстановлены в полном объеме, пишут РИА Новости.
9111.ru 09:17
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Футбол

Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович улетел на родину в Сербию, сообщает комментатор Михаил Моссаковский, который работает на матче 27-го тура «Зенит» — «Сочи» (0:1, первый тайм).
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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