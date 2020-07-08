Политика

RT на русскомRT на русскомМинобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. «Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
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Чешское Минобороны отказалось комментировать дело Сафронова

Московский Комсомолец06:46

Военные вслед за силовиками: Второе чешское министерство отказалось от заявлений по Сафронову

Царьград07:26

Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

ТАССвчера в 17:50

МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова

РИА Новости07:10

В Чешской службе безопасности сказали, что не имеют данных о деле советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Эхо Москвы08:02

Власти Чехии отказались комментировать дело Сафронова

Коммерсантъвчера в 18:32

Минобороны Чехии не комментирует дело Сафронова

REGNUM07:16
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
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Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова опубликовала архивный кадр с Жанной Фриске

Бывшая участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram-аккаунте архивный снимок со своей подругой Жанной Фриске, сообщает Nation News.
МИР 24 10:15
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Политика

ФСБ задержала советника Рогозина по обвинению в госизмене

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по статье «Государственная измена».
Национальные Интересы вчера в 11:05
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Происшествия

Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
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Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
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Общество

Джоан Роулинг подписалась под посланием против «толерантной цензуры»

Вести.Ru 06:55
Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Экономика

Гонконг «отрежут» от доллара

В случае притока слишком большого количества иностранных инвестиций HKMA скупает доллар США на внутреннем рынке, обеспечивая местные банки ликвидностью и понижая тем самым ставки, и наоборот.
Lenta.ru 12:47
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Гаджеты

OnePlus Nord получит камеру на 48 мегапикселей

В источнике не упоминается конкретная модель датчика основной камеры. Также смартфон получит систему оптической стабилизации изображения.
ITZine.ru вчера в 23:00
3
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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Общество

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК вчера в 14:48
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Политика

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

РИА Новости 08:06
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Культура

Тэнди Ньютон объяснила отсутствие белого отца в ее Instagram

Kinonews.ru 05:32
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Шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале

Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
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Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Общество

В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты

Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
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Культура

Вышел трейлер второго сезона «Пацанов»

Ранее стало известно, что у Мясника появится короткометражный "сольник" из кадров, не вошедших во второй сезон "Пацанов".
Российская газета 12:26
Политика

В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»

Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Происшествия

Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО

Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Маковоза, осужденного за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева.
Российская газета 12:04
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Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек

В США зарегистрировали 3 млн 9 тыс. человек с коронавирусом, свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса.
РБК 13:02
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
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«Это инструмент для рассказывания историй»: CD Projekt RED подробнее рассказала о киберпространстве в Cyberpunk 2077

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