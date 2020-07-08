Политика

RT на русскомRT на русскомМинобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. «Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
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Военные вслед за силовиками: Второе чешское министерство отказалось от заявлений по Сафронову

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