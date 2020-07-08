Политика
RT на русскомМинобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова. «Министерство обороны в данный момент не будет это дело каким-либо образом комментировать», — приводит РИА Новости сообщение главы пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.
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Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
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Харитонов прокомментировал решение Емельяненко согласиться на бой
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал решение Александра Емельяненко согласиться на выяснение отношений в октагоне.
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
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Общество
Медаль «За любовь и верность» вручили семье озерчан Павловых
В День семьи, любви и верности глава городского округа Озёры Алла Черкасова вручила медаль «За любовь и верность» семье Павловых – Анне Валерьевне и Сергею Николаевичу.
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Общество
Устройства для отпугивания птиц сняли с памятника Ленину в Магадане
В Магадане с памятника Владимиру Ленину демонтировали железные штыри. Они служили для отпугивания птиц.
Известия 01:39
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань вчера в 10:20
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В Краснодаре из-за дождя парализовано движение трамваев и троллейбусов
Из-за сильного ливня в Краснодаре практически парализовано движение электротранспорта, сообщает пресс-служба МУП "КТТУ" Все трамвайные и троллейбусные маршруты, проходящие через центр города, остановлены.
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Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua».
Lenta.ru 07:55
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Авто
Опубликованы первые изображения универсала Kia Rio X-Line
Во сколько бы оценили "гипотетическую модель" - сказать сложно, но понятно, что она оказалась бы дороже, чем кросс-хэтч Rio X-Line, который сегодня можно купить по цене от 909,9 тыс. рублей.
Новые автомобили вчера в 12:34
Технологии
Эксперты назвали самые легкие пароли для взлома
Эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, рассказали в интервью агентству "РИА Новости", какие пароли проще всего взломать злоумышленникам.
Деловое.ТВ 01:50
Общество
В Алькеевском районе в первом полугодии рождаемость повысилась
За первое полугодие зарегистрировали свой законный брак 24 пары, что на 12 пар меньше прошлогоднего.
Алькеевские вести 01:57
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
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Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Здоровье
Один человек за прошедшие сутки умер от коронавируса в Крыму
За 7 июля в Крыму зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава РК.
Крым 24 04:18
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
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Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания точек общественного питания, которым разрешено торговать алкогольной продукцией.
Карповка 05:47
Кино
Актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, назвал лучшего кандидата на роль главного героя в экранизации Uncharted
Нолан Норт — актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, — считает, что на главную роль в экранизации Uncharted отлично бы подошёл Крис Пайн («Звёздный путь», «Чудо-женщина»).
CyberSport.ru 05:15
Здоровье
Койки внушают оптимизм, но рисковать не надо. Академик РАН увидел тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в Петербурге
«Анализ понедельной динамики [заболеваемости COVID-19] показывает тренд на снижение», — рассказал 8 июля «Фонтанке» академик РАН Евгений Шляхто, добавив, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала упругие ягодицы на фото после душа
Популярная модель Ирина Шейк опубликовала фото с необычным ракурсом, который позволил ее подписчикам разглядеть ягодицы звезды.
iReactor 03:51
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатиры Виктора Коклюшкина.
CT news 06 июля в 15:46
Экономика
Россияне ушли в «нал» под страхом 90-х
Россияне одновременно опасаются возникновения цифрового концлагеря и возвращения страны в ситуацию «лихих 90-х».
Инвест-Форсайт вчера в 20:59
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
Авто
Hyundai анонсировал дебют новой Elantra N-Line
Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии спортивной версии седана Elantra седьмого поколения – Elantra N Line.
Автоновости дня 03:20