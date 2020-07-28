Армия и оружие
РБКМинобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
Два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство Финляндии. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны страны. Ведомство отмечает, что истребителей заметили около 14:00 в воздухе над Финским заливом, недалеко от Хельсинки.
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с чего всё началось
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны. Инцидент расследует пограничная служба Финляндии.РИА Новости11:50
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