Армия и оружие
REGNUMМинобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Происшествия
В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку
Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Общество
ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Общество
Судно с урановыми «хвостами» из Германии встало перед Кронштадтом
Перед Кронштадтом стоит судно «Михаил Дудин», прибывшее из Амстердама в Петербург с обедненным гексафторидом урана на борту.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Гаджеты
Новая SoC MediaTek уничтожает конкурентов
Однокристальная система MediaTek 5G SoC (MT6885) была анонсирована весной этого года, недавно стало известно о том, что она смогла возглавить рейтинг бенчмарка AI Benchmark, опередив всех остальных конкурентов.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Происшествия
В Иркутске сгорел мебельный магазин
Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном магазине, сообщает сайт ГУ МЧС по Иркутской области.
Общество
Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов
Мандарины повышают иммунитет, улучшают настроение и выводят токсины. Есть их рекомендуется утром, но не натощак, и не позже 5 часов вечера.
Происшествия
Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения
Футбол
«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Космос
Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Явное отсутствие кратеров указывает на сравнительную молодость поверхности. Карта должна помочь исследователям больше узнать об этой луне.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Спорт
Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.
Здоровье
Елена Малышева назвала главные заболевания офисных работников
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Общество
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Происшествия
В центре Москвы девушку избили и насильно остригли
В Москве, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина напал на девушку и избил ее. Инцидент произошел 28 октября 2019 года.