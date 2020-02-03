Армия и оружие
Вести.RuМинобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии
Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
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От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек
По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.
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В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
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На поклонном кресте в Белгороде обнаружили тело парня
Следственное управление СК по Белгородской области начало проверку по факту обнаружения тела молодого человека на поклонном кресте в Белгороде.
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Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса
Китайские биржи обвалились из-за эпидемии коронавируса.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
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Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
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В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
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Генпрокуратура попросила снизить наказание Котову до одного года
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Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
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Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
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