Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
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Минобороны сообщило о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

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