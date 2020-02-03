Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
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