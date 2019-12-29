Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки

США усилили военное присутствие Военно-морских сил (ВМС) у берегов Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда
».
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