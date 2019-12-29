с чего всё началось

США усилили военное присутствие Военно-морских сил (ВМС) у берегов Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Гаджеты Эксперты прогнозируют рост цен на видеокарты в начале 2020 года В первом квартале 2020 года контрактные цены на оперативную память DRAM, используемую в видеокартах, вырастут на 5%. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитического подразделения DRAMeXchange площадки TrendForce.

Политика Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".

Общество СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.

Политика Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Хоккей Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.

Здоровье В России стали чаще болеть дети Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.

Шоу-бизнес Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.