Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки
США усилили военное присутствие Военно-морских сил (ВМС) у берегов Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».Коммерсантъ07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
Комсомольская правда05:06
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Гаджеты
Эксперты прогнозируют рост цен на видеокарты в начале 2020 года
В первом квартале 2020 года контрактные цены на оперативную память DRAM, используемую в видеокартах, вырастут на 5%. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитического подразделения DRAMeXchange площадки TrendForce.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Политика
Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Происшествия
МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»
Происшествия
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Политика
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Общество
Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год
Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Новая котельная горит в селе Восток
Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на Windows 10
Microsoft планирует сделать свою операционную систему Windows 10 по подписке.
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ETV+.