с чего всё началось

США усилили военное присутствие Военно-морских сил (ВМС) у берегов Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.

Политика Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.

Здоровье Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Политика Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.

Политика Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Политика Новак пообещал достроить «Северный поток-2» Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политика В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ «В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.

Финансы За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10% По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.