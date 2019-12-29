Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки
США усилили военное присутствие Военно-морских сил (ВМС) у берегов Чукотки, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
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с чего всё началось
«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются, в том числе, высадки морского десанта»,— сказал господин Биличенко в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».Коммерсантъ07:11
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Российские военные заявили, что США усилили военную активность у берегов Чукотки
Комсомольская правда05:06
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Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
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«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
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В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
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В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Политика
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При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Ожидания от экономики в очередной раз превратились в разочарования
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Технологии
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О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы над "Арсеналом" в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1).
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Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
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Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
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Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super.