Наблюдательный полёт над США на российском самолёте Ту-154МЛК-1 запланирован в период с 21 по 26 октября сего года с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полёта составит 5130 километров.

с чего всё началось

Российские самолеты совершат наблюдательные полеты над территориями Польши и США в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха

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