Армия и оружие

Военное делоВоенное делоМинобороны РФ может принять на вооружение ракету «Бронебойщик»

Собеседник агенства добавил, что на сегодня все вопросы с Минобороны решены и в ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение. Отметим, что авиационные ракеты «Бронебойщик» предназначены для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8.
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с чего всё началось

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
РИА Новости03:27

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«Техмаш» назвал дату начала поставок в армию новейших ракет «Бронебойщик»

РБК07:07

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Российская газета04:14

Названы сроки поставок новейших ракет «Бронебойщик» в войска

Московский Комсомолец03:39

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

РИА Новости03:27
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