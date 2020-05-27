Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

с чего всё началось

Собеседник агенства добавил, что на сегодня все вопросы с Минобороны решены и в ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение. Отметим, что авиационные ракеты «Бронебойщик» предназначены для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8.

Минобороны РФ может принять на вооружение ракету «Бронебойщик»

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