Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПоставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
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Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
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