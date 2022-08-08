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Минобороны РФ: на Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ произошёл скачок напряжения

На Запорожской атомной электростанции произошёл скачок напряжения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Pravda.Ru
На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.
Первый канал
Прибывшие пожарные смогли ликвидировать задымление.
Lenta.ru
Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт.
Первый канал

Подробнее о событии

Минобороны РФ: на Запорожской АЭС скакнуло напряжение
URA.Ru06:13
МО РФ: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряжения
Аргументы и Факты06:30
Минобороны РФ: на Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ произошёл скачок напряжения
Pravda.Ru06:27
Минобороны: на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения из-за обстрела со стороны ВСУ
РИА Новости06:32
МО: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление
RT на русском06:11
Минобороны России заявило о скачке напряжения на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ
Lenta.ru06:06
МО РФ: после обстрела ВСУ Запорожской АЭС на станции произошел скачок напряжения
ТК Звезда06:03

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