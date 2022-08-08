Pravda.RuМинобороны РФ: на Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ произошёл скачок напряженияНа Запорожской атомной электростанции произошёл скачок напряжения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).Pravda.RuНа Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.Первый каналПрибывшие пожарные смогли ликвидировать задымление.Lenta.ruДля предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт.Первый каналЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаRT на русскомPravda.RuАргументы и ФактыЦарьградРосбалтReadovka NewsПодробнее о событииМинобороны РФ: на Запорожской АЭС скакнуло напряжениеURA.Ru06:13МО РФ: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряженияАргументы и Факты06:30Минобороны РФ: на Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ произошёл скачок напряженияPravda.Ru06:27Минобороны: на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения из-за обстрела со стороны ВСУРИА Новости06:32МО: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошёл скачок напряжения, вызвавший задымлениеRT на русском06:11Минобороны России заявило о скачке напряжения на Запорожской АЭС после обстрела ВСУLenta.ru06:06МО РФ: после обстрела ВСУ Запорожской АЭС на станции произошел скачок напряженияТК Звезда06:03Показать ещёОценить25Поделиться