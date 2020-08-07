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Газета.Ru
Газета.Ru

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Россия может нанести по противнику ядерный удар при ряде условий, заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ. Во-первых, российские ракеты могут быть запущены при поступлении информации об атаке России или территории ее союзников вражескими баллистическими ракетами.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
RT на русском

В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском01:48
Коммерсантъ

Главные новости к утру 7 августа

Коммерсантъ00:01
РИА Новости

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
Московский Комсомолец

Генштаб: Россия задействует ядерный потенциал при ракетной атаке

Московский Комсомолец17:38
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара

Lenta.ru17:01

Условие для продления выплат 10 тысяч рублей на детей назвал ПФР

В ПФР подчеркнули, что каждый день им поступают многочисленные звонки на эту тему, однако каждый раз ответ один и тот же: нужно дождаться соответствующего распоряжения от главы российского государства и правительства РФ.
Evo-rus.com01:27
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT newsвчера в 09:41
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Совфед сформировал делегацию для наблюдения на белорусских выборах

Делегацию для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии сформировал Совет Федерации ФС РФ, сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина.
ИА Красная Весна5 августа в 11:40

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57