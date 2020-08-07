Россияне стали чаще покупать смартфоны с поддержкой 5G

Всего за один месяц 2020 года в России было продано несколько десятков тысяч смартфонов с поддержкой 5G, несмотря на то, что для большинства населения услуги пятого поколения до сих пор остаются недоступны.