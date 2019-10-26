Армия и оружие
ВедомостиМинобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти
Ежемесячную выручку США от контрабанды сирийской нефти Минобороны оценило более чем в $30 млн (при цене барреля в $38). При этом министерство напомнило, что официально Вашингтон ввел санкции на поставку нефтепродуктов из Сирии, эти ограничения распространяются и на американские компании.
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Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.
— Игорь Конашенков, российский военныйПолитРоссия 06:15
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США воруют сирийскую нефть для финансирования своих частных военных компаний
Комсомольская правда06:10
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