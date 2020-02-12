Армия и оружие
Ореанда-НовостиМинобороны РФ обвинило Турцию в кризисе в Идлибе
Террористы прикрылись «живым щитом». Также Минобороны РФ опровергло сообщение о нападениях на мирных жителей в Идлибе. Сообщения турецких представителей, утверждающих обратное, не соответствуют действительности.
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В России указали на ответственность Турции за эскалацию напряжённости в Сирии
RT на русскомвчера в 11:43
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В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе
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Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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