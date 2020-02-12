Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиМинобороны РФ обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

Террористы прикрылись «живым щитом». Также Минобороны РФ опровергло сообщение о нападениях на мирных жителей в Идлибе. Сообщения турецких представителей, утверждающих обратное, не соответствуют действительности.
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В Минобороны ответили на обвинения в гибели мирных жителей в Сирии

Lenta.ruвчера в 09:56

МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе

ТАССвчера в 10:08

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Известиявчера в 09:59

Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

РИА Новостивчера в 11:45

В России указали на ответственность Турции за эскалацию напряжённости в Сирии

RT на русскомвчера в 11:43

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

РБКвчера в 10:31

Минобороны РФ: оружие для боевиков в Идлибе везут через Турцию

ТК Звездавчера в 10:13
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Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
RT на русском 00:33
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Газета.Ru вчера в 14:59
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Режиссер Борис Грачевский назвал размер своей пенсии

Российский режиссёр и сценарист Борис Грачевский рассказал, какую он получает пенсию.
КМВ Новости вчера в 23:59
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Политика

В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Городовой вчера в 00:36
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Здоровье

В ЛДПР предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний

Депутаты фракции ЛДПР Евгений Марков, Сергей Натаров, Кирилл Черкасов и Игорь Торощин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о включении спинальной мышечной атрофии (СМА) в федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
РИА Новости 11 февраля в 11:10
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса

Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
Rambler News Service 11 февраля в 23:39
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу

Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
REGNUM 11 февраля в 09:13
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК вчера в 13:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Футбол

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".
Soccer.ru вчера в 23:39
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Экономика

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру вчера в 14:44
Экономика

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
РБК вчера в 04:24
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК вчера в 16:34
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец 11 февраля в 06:50
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Политика

Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Lenta.ru вчера в 08:45
Экономика

В Севастополе увеличился объем налоговых поступлений

По словам руководителя ведомства Алексея Могилы, прирост поступлений обеспечивают, в том числе, предприятия промышленности, сельского хозяйства, торговли и коммунальной сферы.
Вести.Севастополь вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Bimru.ru вчера в 10:37
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru вчера в 02:13
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
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