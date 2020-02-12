Террористы прикрылись «живым щитом». Также Минобороны РФ опровергло сообщение о нападениях на мирных жителей в Идлибе. Сообщения турецких представителей, утверждающих обратное, не соответствуют действительности.

Минобороны РФ обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

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