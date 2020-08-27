Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

Маршрут и состав патруля накануне был согласован с военными США. Ранее сообщалось, что в нарушение договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать конвой рФ. В ответ БТР-82А военной полиции России врезался в машину американцев.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Минобороны заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Известия18:07
Газета.Ru

Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:07
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39
РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49
Коммерсантъ

Российские военные заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Коммерсантъвчера в 13:02

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ru26 августа в 08:44
487

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»
REGNUMвчера в 01:37
59

Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ruвчера в 15:26
98

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известиявчера в 00:20
189

США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие

Стоит отметить, что перспектива победы Байдена и сопутствующего переформатирования внешней политики США печалит не только некоторых номинально республиканских аналитиков (которые при этом не готовы простить Трампу его излишнее миролюбие), но даже некоторых демократов, включая журналистов и высокопоставленных сотрудников администрации самого Барака Обамы.
РИА Новости01:00
1

Витамин С способствует сохранению мышц в старости

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметкивчера в 12:28

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

Как сообщает Ufanotes.ru, стало известно, что в базе данных Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатента) недавно были опубликованы записи на два новых двигателя Заволжского моторного завода (ЗМЗ), производство которых, скорее всего, будет организовано для нового внедорожника УАЗ, которого уже успели назвать "Русским Прадо".
Уфимские Заметки18:55
94