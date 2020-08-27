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МонаВиста
МонаВиста

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

По данным Минобороны РФ, в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ, российский военный патруль пытался проехать по заранее оговоренному маршруту. В результате четыре военнослужащих США пострадали.В источнике
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Известия

В Минобороны заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Известия18:07
Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента

Комсомольская правдавчера в 14:21
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54
РБК

Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

РБКвчера в 14:14
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49
РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57

Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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