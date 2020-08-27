Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
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По данным Минобороны РФ, в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ, российский военный патруль пытался проехать по заранее оговоренному маршруту. В результате четыре военнослужащих США пострадали.В источнике
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Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента
Комсомольская правдавчера в 14:21