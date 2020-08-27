Армия и оружие
Evo-rus.comМинобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
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Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента
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