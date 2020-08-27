В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

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