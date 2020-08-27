Армия и оружие

Evo-rus.comEvo-rus.comМинобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
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В Минобороны заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Известиявчера в 18:07

Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента

Комсомольская правдавчера в 14:21

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39

Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

РБКвчера в 14:14

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57
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Армия и оружие

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Газета.Ru 02:46
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Политика

Премьер Японии Абэ заявил о намерении уйти в отставку

RT на русском 04:18
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Экономика

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года).
REGNUM вчера в 17:38
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Общество

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
RT на русском 04:05
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Технологии

Американская компания представила проект самолета-пули Celera 500L

Инженеры рассказывали, что подобная форма фюзеляжа в виде пули обусловлена снижением аэродинамического сопротивления.
Уфимские Заметки вчера в 18:06
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Общество

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском 04:44
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Общество

В России за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4829 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:33
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Политика

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике.
Lenta.ru 01:16
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Политика

Киев не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском

Украина не разрывает отношения с Белоруссией, а ставит на паузу все контакты и встречи, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
RT на русском 03:47
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Политика

Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки»

Вашингтон, 28 августа 2020, 11:45 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышдшей 27 августа статье.
REGNUM 04:45
Общество

В Калининградской области число жертв коронавируса увеличилось до 66

В Калининградской области зарегистрирован 66-й летальный случай от COVID-19.
DP.RU 26 августа в 04:32
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Футбол

СМИ: ЦСКА близок к покупке игрока «Спортинга» Палинье

Московский ЦСКА близок к покупке игрока лиссабонского "Спортинга" Жоау Палинье, сообщает A Bola.
Газета.Ru 04:40
Политика

ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам

Европейский союз подал апелляцию в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав принятое в пользу России утверждение доклада третейской группы ВТО, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Взгляд.ру 04:38
Общество

Число жертв урагана «Лаура» в США возросло до шести человек

В результате последствий урагана «Лаура» в штате Луизиана (США) погибли шесть человек, говорится в сообщении управления здравоохранения штата, 27 августа опубликованного в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 20:36
Общество

Хабиров допустил решение вопроса с акциями БСК в рамках уголовных дел

По словам Хабирова, ситуация с приватизацией «Соды» долгие годы «была раздражающей страницей» в истории Башкирии, вопросы вызвали и последующие действия акционеров компании.
РБК вчера в 16:52
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Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фото в бикини впервые за год

Американская певица Селена Гомес впервые за долгое время порадовала поклонников фотографией в бикини.
ФАН вчера в 06:02
Политика

МИД РФ вызвал посла Норвегии в связи с высылкой российского дипломата

Посол Норвегии в РФ Руне Ресаланд вызван в МИД из-за высылки российского дипломата из Осло.
News.ru 03:41
Происшествия

В Саратовской области за сутки 2 пациента скончались от коронавируса

В Саратовской области число жертв коронавирусной инфекции достигло 71, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Общественное мнение 04:12
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Общество

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
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Футбол

«Аталанта» достигла договоренности о покупке Миранчука

Московский "Локомотив" и "Аталанта" достигли договоренности о переходе полузащитника Алексея Миранчука.
Российская газета 03:05
Экономика

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.
Интерфакс 04:29
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В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка

Российская газета 00:41
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Футбол

Матвей Сафонов прокомментировал невызов в сборную России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал не вызов в сборную России.
Спорт день за днем 03:14
Футбол

Два испанских специалиста вошли в тренерский штаб «Ростова»

Старший физиотерапевт Гильермо Аладрен Перес и тренер-реабилитолог Фернандо Родригес Лопес вошли в тренерский штаб "Ростова", сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
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На Кубани 84 случая коронавируса выявили за сутки

Сутками ранее на Кубани было выявлено 86 новых инфицирований коронавирусом, скончались в результате болезни три человека.
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Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Общество

Светлана Тихановская обратилась к учителям Белоруссии. Она призвала педагогов проявить солидарность

Светлана Тихановская опубликовала обращение к учителям Белоруссии.
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38-летний Дима Билан был экстренно госпитализирован с пневмонией

Исполнителю хита «Невозможное возможно» поставили диагноз "пневмония". На вопросы о коронавирусе Билан ответил однозначно – это не он.
Grazia вчера в 23:47
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Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию сразу 7 военных самолетов Ил-76

CT news 01:09
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В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета 25 августа в 08:16
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