Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

Ранее сообщалось о том, что в нарушение всех договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать российский конвой. В ответ БТР-82А военной полиции РФ врезался в машину американцев, вынудив их уступить дорогу патрулю.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Минобороны заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Известия18:07
Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента

Комсомольская правдавчера в 14:21
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39
РБК

Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

РБКвчера в 14:14
РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи
ТАСС21:57
7

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфоросвчера в 09:26
136

Украина досрочно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Правительство Украины решило досрочно закрыть границу для въезда иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, запретив им посещение страны с 28 августа, а не с 29, как было решено в среду на заседании кабинета министров.
ТАССвчера в 15:24
271

«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
115

Найден первый в мире пациент, который смог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи отмечают, что данную пациентку можно считать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ самостоятельно, без какой-либо терапии и трансплантации костного мозга.
Аргументы и Факты17:06
12

В МГУ разгадали «головоломку» наночастиц оксида плутония

26.08.20 Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ совместно с коллегами из научных институтов Германии, Франции и Швеции исследовали с помощью современных структурных методов наночастицы оксида плутония – одного из радиоактивных элементов.
Портал Поиск26 августа в 05:58