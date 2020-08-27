Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
Смотрите также
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи
Объявлены рублёвые цены на обновлённую Porsche Panamera
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Украина досрочно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга
В Екатеринбурге проходит форум-выставка «Армия-2020»
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
Познер выступил в защиту врачей из-за ситуации с Навальным
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Ранее сообщалось о том, что в нарушение всех договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать российский конвой. В ответ БТР-82А военной полиции РФ врезался в машину американцев, вынудив их уступить дорогу патрулю.В источнике
Подробнее о событии
Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента
Комсомольская правдавчера в 14:21