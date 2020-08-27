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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

Маршрут и состав патруля накануне был согласован с военными США. Ранее сообщалось, что в нарушение договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать конвой рФ. В ответ БТР-82А военной полиции России врезался в машину американцев.В источнике
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РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57
Газета.Ru

Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:07
Коммерсантъ

Российские военные заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Коммерсантъвчера в 13:02
Известия

В Минобороны заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Известия18:07
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин

Назван способный остановить размножение коронавируса витамин: ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19.
Lenta.ru18:43

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
РИА Новости17:34
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Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть

Грядущий проект будет разительно отличаться от кинотеатральной версии Джосса Уидона («Мстители») и выйдет в формате мини-сериала из четырех глав, каждая из которых будет длиться приблизительно час.
Киноафиша Россиивчера в 05:43

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Китайские военные выдворили эсминец США из территориальных вод КНР

Как сообщает газета Global Times, представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Ли Хуаминь сообщил о выдворении американского ракетного эсминца Mustin из территориальных код КНР.
Московский Комсомолец19:02
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