Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
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Маршрут и состав патруля накануне был согласован с военными США. Ранее сообщалось, что в нарушение договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать конвой рФ. В ответ БТР-82А военной полиции России врезался в машину американцев.В источнике
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