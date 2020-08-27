Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

Ранее сообщалось о том, что в нарушение всех договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать российский конвой. В ответ БТР-82А военной полиции РФ врезался в машину американцев, вынудив их уступить дорогу патрулю.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Минобороны заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Известия18:07
Газета.Ru

Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:07
Коммерсантъ

Российские военные заявили о преследовании патруля в Сирии военными США

Коммерсантъвчера в 13:02
РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39

Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ruвчера в 15:26
95

«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 06:43
227