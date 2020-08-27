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Вести.Ru
Вести.Ru

Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

Ранее сообщалось о том, что в нарушение всех договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать российский конвой. В ответ БТР-82А военной полиции РФ врезался в машину американцев, вынудив их уступить дорогу патрулю.В источнике
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РБК

Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

РБКвчера в 14:14
РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

РИА Новостивчера в 12:57
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАССвчера в 12:39
Газета.Ru

Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ruвчера в 14:07
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русскомвчера в 12:49
Lenta.ru

Появились подробности инцидента с военными из России и США в Сирии

Lenta.ruвчера в 13:22
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфаксвчера в 12:54

Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 1вчера в 12:11
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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