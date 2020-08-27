Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
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Ранее сообщалось о том, что в нарушение всех договоренностей военнослужащие США попытались своим автомобилем заблокировать российский конвой. В ответ БТР-82А военной полиции РФ врезался в машину американцев, вынудив их уступить дорогу патрулю.В источнике
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