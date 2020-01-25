Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
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Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии

О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам". В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.
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В Минобороны рассказали про перехват военными США российского генерала в Сирии

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Минобороны оценило заявление о «перехвате» США российского генерала в Сирии

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Коммерсантъ08:32

Минобороны ответило США на «перехват» российского генерала в Сирии

РБК08:19

В Минобороны порекомендовали Пентагону не нагнетать обстановку в Сирии

РЕН ТВ08:06
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Происшествия

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:02
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Армия и оружие

Российский «Искандер-М» оказался ядерным

Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 08:03
Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
RT на русском 23 января в 01:42
Культура

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
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Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Экономика

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 23 января в 14:08
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM 23 января в 02:48
Спорт

Россия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу

Учитывая, что предпочтение отдается совместным заявкам, Сергей Шишкарев предложил провести чемпионат Европы 2026 года в России и Белоруссии.
Вести.Ru 09:04
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 16:14
Фигурное катание

Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Вести.Ru 16:30
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Политика

Скромный поступок Путина с фуражкой гвардейца восхитил Палестину

iReactor вчера в 08:41
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Происшествия

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

Жертвами 6,8-балльного землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере 22 человека, более тысячи пострадали.
RT на русском 04:01
Здоровье

Starbucks закрыл свою сеть в провинции Хубэй из-за угрозы коронавируса

Сеть кофеен Starbucks приостановила свою работу в китайской провинции Хубей из-за угрозы коронавируса.
РБК 13:29
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
РИА Новости 13:43
Футбол

Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
Sport24.ru 15:55
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Lenta.ru 11:54
Гаджеты

Apple отказалась от одинаковой зарядки для всех смартфонов

Компания Apple заявила, что единый разъем для зарядки на всех смартфонах задушит инновации.
ToDay News Ufa вчера в 11:27
Армия и оружие

Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ

Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политическая Экспертиза вчера в 12:27
Кино

Collider: работу над сериалом про Оби-Ван Кеноби приостановили

Издание Collider со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney и Lucasfilm приостановили работу над сериалом про Оби-Вана Кеноби.
Игромания.ру вчера в 02:03
Общество

Российский туроператор досрочно вывезет туристов с острова Хайнань

Российский туроператор "Русь-Тур" принял решение о досрочном возвращении туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса.
Российская газета 17:36
Происшествия

Самолет рухнул во время подготовки к авиашоу в Гватемале

REGNUM 14:54
Политика

МИД России назвал провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
Известия 07:42
Биатлон

Россия остановилась в шаге от медалей в смешанной эстафете на этапе КМ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг.
REGNUM 11:20
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Зеленского с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экономика сегодня 15:37
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Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Шоу-бизнес

«Твоя Муся»: Глюкоза трогательно поздравила мужа с днем рождения

25 января Александр отмечает свой день рождения, и первой его поздравила возлюбленная.
Woman.ru 06:06
Экономика

Второй морской порт на Украине официально передан в концессию

Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
REGNUM вчера в 08:12
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