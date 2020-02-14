Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

Действительности не соответствуют и заявления об обстрелах сирийских правительственных войск, отметили в ведомстве. ЦПВС обратил внимание на ответственность должностных лиц Минобороны Турции за предоставление руководству страны недостоверных данных об обстановке в Идлибе.
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