Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаМинобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
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