Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаМинобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
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Минобороны ответило на сообщения о боях сирийских и турецких военных

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Взгляд.рувчера в 15:15

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РИА Новостивчера в 16:27
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Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
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США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
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Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании

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Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
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В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
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Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
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