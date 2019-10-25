Армия и оружие
Красная веснаМинобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии
«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
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В Минобороны дали оценку сообщениям об атаке протурецких боевиков на армию Сирии
Взгляд.рувчера в 15:15
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Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
Общество
Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Армия и оружие
В Польше испугались повторить судьбу курдов
Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Общество
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
Футбол
Луческу сравнил чемпионаты России и Украины
Луческу заявил, что на данный момент РПЛ лучше чемпионата Украины, но когда в порядке были харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец", УПЛ была качественнее российского первенства.
Футбол
Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре
Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
Транспорт
В Крыму построят сеть курортных автодорог от центральной трассы «Таврида»
Сеть курортных автомобильных дорог, по которым туристы смогут быстро добираться до мест отдыха, а производители - доставлять грузы, намерены создать в Крыму после окончания строительства трассы "Таврида".
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Единоборства
Мир победил Нельсона в главном бою Bellator 231
В Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 231. Главным событием вечера стал бой в тяжелом весе между Роем Нельсоном и Фрэнком Миром.
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Армия и оружие
WSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.