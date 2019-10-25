Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаМинобороны РФ опровергло фейк об обострении ситуации на севере Сирии

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — заявил Бакин.
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Минобороны ответило на сообщения о боях сирийских и турецких военных

РБКвчера в 16:48

Минобороны России рассказало о ситуации на северо-востоке Сирии

РИА Новостивчера в 16:27

В Минобороны дали оценку сообщениям об атаке протурецких боевиков на армию Сирии

Взгляд.рувчера в 15:15

Минобороны опровергло атаку протурецких сил в Сирии

Известиявчера в 15:30

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

Российская газетавчера в 15:24

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ об атаке протурецких сил на северо-востоке Сирии

ТАССвчера в 15:38

Россия опровергла сведения о столкновении сирийских и протурецких сил

РЕН ТВвчера в 15:12
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Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

RT на русском 01:05
Происшествия

Названа предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 02:31
Футбол

Луческу сравнил чемпионаты России и Украины

Луческу заявил, что на данный момент РПЛ лучше чемпионата Украины, но когда в порядке были харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец", УПЛ была качественнее российского первенства.
Sport.ru 01:59
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Общество

Российским учителям запретили общаться в WhatsApp

В школе «Дневной пансион-84» на основании письма из департамента вышел приказ, согласно которому сотрудники школы могут использовать для обмена служебной информацией мессенджер «ТамТам», сообщает «Коммерсант».
Gazeta.SPb вчера в 19:15
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Транспорт

Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Интерфакс вчера в 17:51
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Культура

СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»

В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Общество

Бутина заявила, что очень ждет возвращения в Россию

Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила, что очень ждет возвращения в Россию.
Аргументы и Факты 02:52
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество

Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС вчера в 21:54
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Хоккей

Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Вести.Ru 01:29
Экономика

Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск 24 октября в 06:31
Политика

Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Газета.Ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол

«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Шоу-бизнес

Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA.
Национальная служба новостей 24 октября в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
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