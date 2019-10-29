Армия и оружие

ВедомостиВедомостиМинобороны опровергло обстрел российского патруля в Сирии

Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон.
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