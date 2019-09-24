Армия и оружие
REGNUMМинобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34
Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. В российском оборонном ведомстве заявили, что перелёт проходил по заранее согласованному маршруту.
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Авто
Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили
Глава Минпромторга Денис Мантуров уверяет, что даже в этом случае рост цен на машины не превысит 1,5–2%.
Newvz.ru 03:30
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Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
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СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга
Инфорос вчера в 04:57
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Украиной
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о том, что ДНР полностью готова к обмену пленными с Украиной по формуле "50 на 88".
РЕН ТВ 08:08
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Футбол
Матч Кубка России между «Аланией» и ЦСКА пройдет при аншлаге
На матч владикавказской "Алании" и московского ЦСКА, который пройдет в рамках 1/16 финала Олимп-Кубка России, распроданы все билеты, передает Матч ТВ.
Sputnik Южная Осетия вчера в 08:37
Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Происшествия
Сторонников якутского шамана задержали в Иркутске
Якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.
Тайга.инфо 22 сентября в 23:07
Экономика
Старший вице-президент Сбербанка решила уволиться
Старший вице-президент, операционный директор Сбербанка Наталья Диркс решила завершить карьеру в финансовом конгломерате, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс 08:03
Авто
В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию
Тарантас Ньюс 05:23
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года.
Реальное время 04:12
Политика
Решение Джонсона остановить работу парламента отменили
Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент Великобритании продолжит работу 25 сентября несмотря на решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить текущую сессию до 14 октября.
Lenta.ru 07:57
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Политика
Саратовские власти к 2021 году расселят людей из аварийного жилья
Власти Саратовской области к 2021 году намерены расселить людей из аварийного жилья.
Вместе-РФ 08:14
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Культура
Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»
iReactor вчера в 13:56
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.
Актуальные Новости 03:57
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Финансы
ЦБ думает разрешить отрицательные ставки валютных вкладов
Центробанк изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам вводить по валютным вкладам отрицательные ставки.
Ведомости 08:20
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Армия и оружие
В Армении введено условное военное положение
ТК Звезда 08:44
Политика
В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной
Ранее украинское госучреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией об установлении морской границы, напоминает RT.
URA.Ru 07:32
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Экономика
Путин попросил Набиуллину наблюдать за переходом на эскроу-счета
Президент России попросил главу Центробанка РФ внимательно наблюдать за процессом перехода на новый механизм финансирования строительства через эскроу-счета и координировать работу всех сторон, вовлеченных в данный механизм, передает "Россия 24".
Вести.Ru 08:22