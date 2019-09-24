Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинобороны РФ опровергло обвинения Эстонии в нарушении границ Су-34

Министерство обороны России опровергает заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34. В российском оборонном ведомстве заявили, что перелёт проходил по заранее согласованному маршруту.
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Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

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Минобороны опровергло заявления Эстонии о нарушении ее воздушной границы самолетом ВКС РФ

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