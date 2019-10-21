Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходили 15–17 октября. Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».

с чего всё началось

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в ходе ракетных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» запустились якобы не с первого раза.

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о сбое в пуске «Калибров»

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