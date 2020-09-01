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Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении датских границ

Нарушений со стороны американских самолетов допущено не было. Позже в МО РФ сообщили, что опровергают заявления Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27.В источнике
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Телеканал 360°

Минобороны опровергло заявление НАТО о пересечении Су-27 границ Дании

Телеканал 360°20:02
News.ru

Минобороны России отрицает нарушение Су-27 границы Дании

News.ru20:36
РИА Новости

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РИА Новости17:49
Царьград

«Подтверждено средствами объективного контроля»: В Минобороны указали на ошибку НАТО

Царьград19:16
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
РБК

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

РБК19:26
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07

Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
Российская газета02:05

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса

Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от коронавируса более 215 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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