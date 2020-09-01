Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении датских границ
Смотрите также
Публикация певицы Адель в Instagram вызвала восторг пользователей
«Манчестер Сити» начал подготовку к презентации Месси
Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини
Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Илон Маск показал работу чипа Neuralink, вживленного в мозг свиньи
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с ежегодным посланием
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем
Истребители НАТО сопроводили самолеты РФ в дальней морской зоне
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Оппозиция Белоруссии намерена зарегистрировать партию «Вместе»
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Нарушений со стороны американских самолетов допущено не было. Позже в МО РФ сообщили, что опровергают заявления Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27.В источнике
Подробнее о событии