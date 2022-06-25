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Минобороны опубликовало видео работы вертолетов Ка-52 по уничтожению бронетехники ВСУ

Минобороны РФ опубликовало в субботу видеозапись работы вертолетов Ка-52 по уничтожению бронетехники ВСУ в ходе спецоперации на Украине.
ТАСС
Летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах.
РИА Новости
Для ударов применялись 80-мм неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые ракеты «Вихрь».
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