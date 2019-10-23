Армия и оружие
Политика СегодняМинобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией
Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами. Также отмечается, что сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Экономика
Зарплаты бюджетников поднимутся в 2020 году
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в 2020 году заработная плата бюджетников повысится на 5,4 процента.
Карелинформ 06:40
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Сегодня подопечные Юрия Сёмина на выезде сыграют с главным фаворитом своей группы в Лиге чемпионов У "Ювентуса" завидная статистика в противостоянии с российскими клубами: в шести встречах пять побед и одна ничья.
Газета Metro вчера в 09:34
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Шоу-бизнес
Ани Лорак для съёмок в клипе пририсовала пресс
Певица Ани Лорак произвела фурор в Сети публикацией новой фотографии, которая была сделана на съёмках клипа на песню «Мы нарушаем».
News.ru 01:49
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Футбол
Оздоев отказался переходить в «Вердер»
Metaratings 04:24
Политика
Путин пообещал ЦАР поддержку России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой заявил, что Москва сделает все для поддержки усилий правительства по стабилизации ситуации в этой стране, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 07:26
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Экономика
У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей
Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54