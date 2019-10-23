Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняМинобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами. Также отмечается, что сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией.
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Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией

РИА Новости07:43

Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией

Интерфакс07:51

Минобороны показало карту с зоной патрулирования военной полиции России в Сирии

ТАСС08:08

Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии

RT на русском08:09

Сирия выставит 15 постов пограничного контроля вдоль турецкой границы

РЕН ТВ07:45

Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума

Комсомольская правда08:14

Сценарий действий России и Турции в Сирии показали на карте

Телеканал 360°08:08
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