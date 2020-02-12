В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.

В Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе

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