Армия и оружие
РЕН ТВВ Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе
В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.
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Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Экономика
РЖД вновь выставили на продажу свой пакет энергетической ТГК-14
«Энергопромсбыт» («дочка» РЖД) выставила на продажу принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, которая владеет угольными теплоэлектростанциями в Забайкальском крае и Бурятии, следует из сообщения Российского аукционного дома.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Политика
Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Здоровье
Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Здоровье
Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса
В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Экономика
На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Авто
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Культура
Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки
Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Экономика
Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Автоспорт
Появилось видео с обкатки нового болида «Ред Булл»
В команде Формулы-1 «Ред Булл» провели обкатку машины сезона-2020 в рамках официального съёмочного дня на автодроме в Сильверстоуне, после того как состоялась презентация автомобиля, получившего индекс RB16.
Армия и оружие
Эрдоган угрожает России и Сирии всей своей боевой мощью
В противном случае власти страны оставляют за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России
«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.