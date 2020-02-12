Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе

В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.
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Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

РИА Новости11:45

Минобороны заявило, что оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции

RT на русском10:13

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Известия09:59

В Минобороны ответили на обвинения в гибели мирных жителей в Сирии

Lenta.ru09:56

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

РБК10:31

МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе

ТАСС10:08

Минобороны РФ: оружие для боевиков в Идлибе везут через Турцию

ТК Звезда10:13
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Политика

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 14:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru 22:48
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости 22:46
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском 23:21
Общество

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Газета.Ru 15:48
Экономика

РЖД вновь выставили на продажу свой пакет энергетической ТГК-14

«Энергопромсбыт» («дочка» РЖД) выставила на продажу принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, которая владеет угольными теплоэлектростанциями в Забайкальском крае и Бурятии, следует из сообщения Российского аукционного дома.
Rambler News Service 06:06
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa 04:22
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ 04:28
Политика

Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 13:45
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК 15:42
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Здоровье

Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
ТАСС 05:18
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Здоровье

Власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
Интерфакс 20:32
Экономика

На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег

Lenta.ru 11:39
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru 13:54
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Авто

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
Tvoe-avto.com 14:21
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости 15:51
Культура

Любимый аромат Анны Ахматовой восстановили ради выставки

Отмечается, что Анна Ахматова называла этой аромат духами своей молодости.
RuNews24.ru 09:32
Армия и оружие

Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Lenta.ru 22:55
Экономика

Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.
Деловое.ТВ вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания 09:19
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Lenta.ru 11:08
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Российская газета 10 февраля в 07:25
Автоспорт

Появилось видео с обкатки нового болида «Ред Булл»

В команде Формулы-1 «Ред Булл» провели обкатку машины сезона-2020 в рамках официального съёмочного дня на автодроме в Сильверстоуне, после того как состоялась презентация автомобиля, получившего индекс RB16.
Чемпионат 17:09
Армия и оружие

Эрдоган угрожает России и Сирии всей своей боевой мощью

В противном случае власти страны оставляют за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.
Московский Комсомолец 19:31
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России

«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.
Новый День 00:52
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