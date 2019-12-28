Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиМинобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение

Министерство обороны РФ потратило более 1,5 триллиона рублей на покупку вооружений. Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что на закупку вооружений и другие мероприятия в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) было затрачено более 1,5 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

По ремонту и модернизации ВВСТ задания ГОЗ-2019 в целом выполнены на 98,9 процента, что существенно выше прошлого года (88,6 процента). Практически все контракты на закупки ВВСТ, определяющих перспективный облик систем вооружения видов и родов войск, были заключены своевременно.
Красная звездавчера в 16:01

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Минобороны отчиталось о тратах средств ГОЗ на новые вооружения и технику

РБК08:13

В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

Известия04:40

Россия потратила полтора триллиона рублей на оружие

Lenta.ru06:29

В Минобороны России назвали объём потраченных на вооружение средств

RT на русском06:16

В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

ТК Звезда05:34

Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

РИА Новости06:31

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

Красная звездавчера в 16:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Фигурное катание

Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье

Газета.Ru 09:23
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой

Газета.Ru 05:12
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости 08:56
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
ТАСС 08:56
Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Армия и оружие

В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие

RT на русском 06:57
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости 08:03
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Авто

Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima

Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
AutoNews вчера в 10:48
Общество

Шулявка едет. Кличко в образе Санта-Клауса и на квадроцикле открыл Шулявский мост

Видеозапись мэр Киева опубликовал на своей странице в Facebook Транспортную артерию украинской столицы мэр открыл, проехав по мосту на квадроцикле в костюме Санта-Клауса.
Украина.ру 08:19
Происшествия

В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей

В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
RT на русском 04:55
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Биатлон

Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 06:56
Авто

Chery привезет две новинки в Россию в 2020 году

По информации представителей пресс-службы зарубежного бренда, в конце первого квартала 2020 года в стране появится внедорожник Chery Tiggo 8, а ближе к концу года стоит ожидать выхода паркетника TXL от премиального суббренда Exeed.
OAnews 05:47
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» вошел в состав Черноморского флота

В субботу в состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Ингушетия».
Независимое телевидение Севастополя 08:27
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК 26 декабря в 12:06
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес

Исполнившая тверк в прямом эфире Роза Сябитова вызвала оторопь и стыд

Исполнившая тверк в прямом эфире Роза Сябитова вызвала оторопь и стыд Пользователи Интернета не оценили откровенный танец телеведущей.
Экспресс газета 05:29
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Как отмечает Пушков, МИД Украины, обратившись к Берлину за помощью, указал на то, что вопрос касается выживания страны.
URA.Ru вчера в 16:43
Технологии

Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation

26 декабря Sony оформила патент на новый тип контроллера PlayStation.
3DNews 08:31
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Общество

Лебедев призвал Емельяненко удалить послание брату из Instagram

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе боксер Денис Лебедев прокомментировал скандальный инцидент между братьями Федором и Александром Емельяненко.
Газета.Ru 03:53
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