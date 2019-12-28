Армия и оружие
Ореанда-НовостиМинобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение
Министерство обороны РФ потратило более 1,5 триллиона рублей на покупку вооружений. Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что на закупку вооружений и другие мероприятия в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) было затрачено более 1,5 триллиона рублей.
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с чего всё началось
По ремонту и модернизации ВВСТ задания ГОЗ-2019 в целом выполнены на 98,9 процента, что существенно выше прошлого года (88,6 процента). Практически все контракты на закупки ВВСТ, определяющих перспективный облик систем вооружения видов и родов войск, были заключены своевременно.Красная звездавчера в 16:01
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В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
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Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
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Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Армия и оружие
В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
Общество
Шулявка едет. Кличко в образе Санта-Клауса и на квадроцикле открыл Шулявский мост
Видеозапись мэр Киева опубликовал на своей странице в Facebook Транспортную артерию украинской столицы мэр открыл, проехав по мосту на квадроцикле в костюме Санта-Клауса.
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В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
Авто
Chery привезет две новинки в Россию в 2020 году
По информации представителей пресс-службы зарубежного бренда, в конце первого квартала 2020 года в стране появится внедорожник Chery Tiggo 8, а ближе к концу года стоит ожидать выхода паркетника TXL от премиального суббренда Exeed.
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» вошел в состав Черноморского флота
В субботу в состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Ингушетия».
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
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Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Шоу-бизнес
Исполнившая тверк в прямом эфире Роза Сябитова вызвала оторопь и стыд
Исполнившая тверк в прямом эфире Роза Сябитова вызвала оторопь и стыд Пользователи Интернета не оценили откровенный танец телеведущей.
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Как отмечает Пушков, МИД Украины, обратившись к Берлину за помощью, указал на то, что вопрос касается выживания страны.
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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
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Общество
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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе боксер Денис Лебедев прокомментировал скандальный инцидент между братьями Федором и Александром Емельяненко.