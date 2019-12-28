Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиМинобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение

Министерство обороны РФ потратило более 1,5 триллиона рублей на покупку вооружений. Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что на закупку вооружений и другие мероприятия в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) было затрачено более 1,5 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

По ремонту и модернизации ВВСТ задания ГОЗ-2019 в целом выполнены на 98,9 процента, что существенно выше прошлого года (88,6 процента). Практически все контракты на закупки ВВСТ, определяющих перспективный облик систем вооружения видов и родов войск, были заключены своевременно.
Красная звездавчера в 16:01

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Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений

РИА Новости06:31

В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

Известия04:40

В Минобороны России назвали объём потраченных на вооружение средств

RT на русском06:16

Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей в рамках гособоронзаказа

Московский Комсомолец06:15

В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

ТК Звезда05:34

Россия потратила полтора триллиона рублей на оружие

Lenta.ru06:29

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

Красная звездавчера в 16:01
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Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
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Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 06:56
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
RT на русском 06:24
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
REGNUM 04:23
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Lenta.ru 07:50
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Lenta.ru 04:12
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» скончался в возрасте 30 лет

Актер популярного телесериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в Великобритании.
ФАН 04:33
Авто

Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов

Автостат вчера в 06:57
Авто

Chery в 2020 году представит в России несколько новинок

Tvoe-avto.com вчера в 10:14
Наука

Специалисты рассказали о наиболее значимых научных открытиях 2019 года

Газета.Ru 02:45
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
News.ru вчера в 10:15
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости 05:32
Финансы

Курс доллара пошел на разворот

Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» полагает, что курс рубля вчера ослаб к доллару и евро в том числе и из-за возвращения на валютный рынок американских биржевых игроков.
Expert.ru вчера в 00:20
Политика

Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
Наша версия 06:45
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru вчера в 08:30
Кино

Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»

Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
РБК 04:23
Общество

Американский кардиолог решил подать в суд на Apple

Американский кардиолог Джозеф Визел подал в суд на компанию Apple из-за того, что она применяет методику замера скорости сердцебиения, которую он запатентовал ранее.
Народные новости 03:39
Происшествия

Водитель опрокинувшегося в Липецкой области автобуса задержан

Политика Сегодня вчера в 04:57
Происшествия

Подлежащих обмену с ЛДНР харьковчан суд приговорил к пожизненному заключению

Новостной фронт 06:03
Спорт

Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде

Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
РИА Новости 07:21
Единоборства

Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Mirmol.ru вчера в 11:23
Политика

Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество

Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне

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Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов

В международном прокате больше всего картина собрала на момент публикации данной заметки в Великобритании, далее расположились Германия (29.3 миллиона долларов), Франция (22.8 миллиона долларов), Япония (19.8 миллионов долларов) и Австралия (15.5 миллиона долларов).
Kinonews.ru 26 декабря в 14:27
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Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
BFM.ru 06:52
Кино

Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»

Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".
Московский Комсомолец 03:18
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