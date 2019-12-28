Армия и оружие
Ореанда-НовостиМинобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение
Министерство обороны РФ потратило более 1,5 триллиона рублей на покупку вооружений. Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что на закупку вооружений и другие мероприятия в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) было затрачено более 1,5 триллиона рублей.
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с чего всё началось
По ремонту и модернизации ВВСТ задания ГОЗ-2019 в целом выполнены на 98,9 процента, что существенно выше прошлого года (88,6 процента). Практически все контракты на закупки ВВСТ, определяющих перспективный облик систем вооружения видов и родов войск, были заключены своевременно.Красная звездавчера в 16:01
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Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Биатлон
Биатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
Третье место заняла Елизавета Каплина (+30,1). Кайшева также выиграла индивидуальную гонку на 15 км на «Ижевской винтовке».
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.
Футбол
Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Кино
Актер из сериала «Игра престолов» скончался в возрасте 30 лет
Актер популярного телесериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в Великобритании.
Авто
Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов
Авто
Chery в 2020 году представит в России несколько новинок
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Финансы
Курс доллара пошел на разворот
Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» полагает, что курс рубля вчера ослаб к доллару и евро в том числе и из-за возвращения на валютный рынок американских биржевых игроков.
Политика
Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»
«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Кино
Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»
Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
Общество
Американский кардиолог решил подать в суд на Apple
Американский кардиолог Джозеф Визел подал в суд на компанию Apple из-за того, что она применяет методику замера скорости сердцебиения, которую он запатентовал ранее.
Происшествия
Водитель опрокинувшегося в Липецкой области автобуса задержан
Происшествия
Подлежащих обмену с ЛДНР харьковчан суд приговорил к пожизненному заключению
Спорт
Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов
В международном прокате больше всего картина собрала на момент публикации данной заметки в Великобритании, далее расположились Германия (29.3 миллиона долларов), Франция (22.8 миллиона долларов), Япония (19.8 миллионов долларов) и Австралия (15.5 миллиона долларов).
Общество
Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы
В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
Кино
Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту»
Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".