В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.

с чего всё началось

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу сравнил оборонный бюджет РФ и Америки. По его информации американские затраты на вооружение превосходят российские в 16 раз.

В Минобороны назвали объем потраченных средств на закупку вооружений

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