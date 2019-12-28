Армия и оружие
ФедералПрессВ Минобороны назвали объем потраченных средств на закупку вооружений
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу сравнил оборонный бюджет РФ и Америки. По его информации американские затраты на вооружение превосходят российские в 16 раз.
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с чего всё началось
В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.Красная звездавчера в 16:01
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Футбол
Клопп не верит, что «Ливерпуль» побьет рекорд «Арсенала»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы команды побить рекорд «Арсенала» по беспроигрышной серии в АПЛ.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Общество
Кабмин Украины назначил цены на трансплантацию органов
Кабинет министров Украины назначил стоимость органов, которые используются для трансплантации.
Армия и оружие
В 2020 году российскую армию вооружат «Удавами»
Авто
В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Происшествия
Россиянин застрял в форточке и замерз насмерть
В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть.
Армия и оружие
ВСУ в два раза увеличили число обстрелов ЛНР за неделю
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Происшествия
В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей
Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Политика
Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Политика
Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу
"Нафтогаз" оспорит в суде порядок определения цен на газ Подписанный 20 декабря протокол предполагает, что российский "Газпром" до конца года выплатит украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с ранее вынесенным решением Международным арбитражным судом Стокгольма.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
Футбол
Клуб третьего дивизиона Испании в «День дурака» сообщил о подписании контракта с Это’о
Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'о.
Футбол
Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы
Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Кино
Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Хоккей
Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ
Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Авто
Toyota простилась с моделью Mark X
За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.