Армия и оружие

ФедералПрессФедералПрессВ Минобороны назвали объем потраченных средств на закупку вооружений

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу сравнил оборонный бюджет РФ и Америки. По его информации американские затраты на вооружение превосходят российские в 16 раз.
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с чего всё началось

Фундамент обороноспособности Отечества надёжен

В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК.
Красная звездавчера в 16:01

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В Минобороны, сколько «стоил» гособоронзаказ

Национальная служба новостей06:19

В Минобороны России назвали объём потраченных на вооружение средств

RT на русском06:16

В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

Известия04:40

В Минобороны назвали объем потраченных средств в рамках гособоронзаказа

ТК Звезда05:34

Минобороны РФ купило вооружений на 1,5 трлн рублей

News.ru05:02

Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей в рамках гособоронзаказа

Московский Комсомолец06:15

Минобороны РФ потратило более 1,5 трлн рублей на закупку нового вооружения

Народные новости04:35
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Футбол

Клопп не верит, что «Ливерпуль» побьет рекорд «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы команды побить рекорд «Арсенала» по беспроигрышной серии в АПЛ.
Матч ТВ вчера в 21:05
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Общество

Кабмин Украины назначил цены на трансплантацию органов

Кабинет министров Украины назначил стоимость органов, которые используются для трансплантации.
Украина.ру 05:00
Армия и оружие

В 2020 году российскую армию вооружат «Удавами»

Ruposters.ru 06:11
Авто

В Сети появились первые изображения российского электромобиля «Монарх»

Российский электромобиль «Монарх», не доехавший до собственной презентации в Москве, впервые показали на фотографиях.
Автоновости дня вчера в 09:18
Здоровье

Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
РЕН ТВ 25 декабря в 01:39
Происшествия

Россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть.
Lenta.ru 06:09
Армия и оружие

ВСУ в два раза увеличили число обстрелов ЛНР за неделю

ФАН вчера в 13:51
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Происшествия

В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 03:46
Политика

Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
РИА Новости 04:14
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости вчера в 08:24
Политика

Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 05:35
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Известия 02:18
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

Интерфакс 06:21
Политика

Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу

"Нафтогаз" оспорит в суде порядок определения цен на газ Подписанный 20 декабря протокол предполагает, что российский "Газпром" до конца года выплатит украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с ранее вынесенным решением Международным арбитражным судом Стокгольма.
Право.ру вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
АБН 06:20
Футбол

Клуб третьего дивизиона Испании в «День дурака» сообщил о подписании контракта с Это’о

Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'о.
Чемпионат 06:15
Футбол

Ари: не думаю о возвращении в Бразилию, есть предложения из Европы

Форвард "Краснодара" Ари заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Бразилию, где к нему проявляет интерес футбольный клуб "Форталеза".
РИА Новости 03:27
Общество

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости 05:38
Политика

Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»

Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
NewInform 01:57
Кино

Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Пятый канал вчера в 12:46
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Хоккей

Овечкин может установить ещё один рекорд НХЛ

Российский капитан хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению рекорда лиги пол количеству очков, набранных в овертайме.
REGNUM 04:07
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Аргументы и Факты 26 декабря в 20:20
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости 26 декабря в 23:05
Авто

Toyota простилась с моделью Mark X

За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.
FormaCar 26 декабря в 02:05
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