Минобороны РФ предупредило о возможной химатаке боевиков в Сирии
По словам замглавы российского Центра примирения сторон сирийского конфликта Александра Гринкевича, провокацию планируют члены запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам» или «Джебхат ан-Нусра», сообщает ТАСС.В источнике
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Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
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