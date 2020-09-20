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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Минобороны РФ предупредило о возможной химатаке боевиков в Сирии

По словам замглавы российского Центра примирения сторон сирийского конфликта Александра Гринкевича, провокацию планируют члены запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам» или «Джебхат ан-Нусра», сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Rusvesna.su

СРОЧНО: Враги готовят удар по Сирии и России

Согласно имеющейся информации, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и представители связанной с террористами организации «Белые каски» под руководством иностранных кураторов в ближайшие дни планируют инсценировку атак правительственных сил с применением химических веществ по объектам населенных пунктов Эриха и Бесамес провинции Идлиб.
Rusvesna.suвчера в 10:08
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RT на русском

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 15:13
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СРОЧНО: Армия России сделала заявление о подготовке опасной провокации в Сирии

Rusvesna.suвчера в 16:34
Газета.Ru

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:21
ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Сирии

ТАССвчера в 15:16
РБК

Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

РБКвчера в 16:05
РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:07
Интерфакс

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Интерфаксвчера в 15:02

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
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Банки создают альтернативу займам до получки

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Коммерсантъ01:02

В России могут подорожать бытовая техника и автомобили

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин сообщил о том, что в стране могут подорожать крупная и мелкая бытовая техника, а также автомобили и те товары, которые Россия импортирует из других стран.
Невские Новости23:05

Смоленский губернатор меняет администрацию

Смоленск, 21 сентября 2020, 10:09 — REGNUM Ряд кадровых перестановок в составе администрации Смоленской области произвёл губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации области.
REGNUM03:09
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Путин распорядился ускорить поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Как пояснил Путин, принципиальное решение о том, что братская соседняя Белоруссия станет одной из первых стран, которым Россия организует поставки своей вакцины от COVID-19, было принято ранее, а теперь необходимо конкретизировать сроки его реализации, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда03:20