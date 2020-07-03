Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
REGNUMREGNUM

Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно

Специалисты ежедневно осматривают всех участников тестирования. Проводятся все исследования, необходимые «для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа». Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.В источнике
С чего всё началось

В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости22:13
Подробнее о событии

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины от COVID-19

Известия02:04

В Минобороны сообщили о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

РБК00:21

В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19

Российская газета22:00

Стало известно о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от COVID-19

Вечерняя Москва00:23

В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины

РИА Новости22:13

В Минобороны заявили, что у добровольцев, получивших вакцину от COVID-19, нет осложнений

ТАСС22:05

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

RT на русском23:34
Реклама

Сдавать ЕГЭ готовятся более 35 тыс. петербуржцев

Всего перенесённый из-за COVID-19 экзамен готовятся сдавать 35,7 тыс. жителей Северной столицы: 24 тыс. — это выпускники школ 2020 года, 3 тыс. — окончившие учреждения профессионального образования горожане, 8 тыс. — выпускники прошлых лет.
Сдавать ЕГЭ готовятся более 35 тыс. петербуржцев
DP.RUвчера в 07:48
Реклама

Назван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Магомед Адиев Родился 30 июня 1977 г. Уроженец Грозного Начал карьеру в 16 лет в команде "Ингушетия" Обладатель Кубка России, победитель первого дивизиона первенства страны Тренерская карьера началась с клуба "Нижний Новгород" Тульский ПФК "Арсенал" остался без главного тренера — об уходе Игоря Черевченко стало известно 1 июля после проигрыша в матче против грозненского "Ахмата".
Тульская пресса02:38
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
ТАСС01:06
4
Реклама

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:17
972
Реклама

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новостивчера в 09:00
35

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русскомвчера в 04:33
432
Реклама
Реклама