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Специалисты ежедневно осматривают всех участников тестирования. Проводятся все исследования, необходимые «для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа». Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.В источнике
С чего всё началось
В Минобороны рассказали о состоянии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны, чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости22:13
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