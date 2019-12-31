Совершённое американскими военными убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани приведёт к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативно скажется на всей международной системе безопасности. На это указали в Минобороны РФ.

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