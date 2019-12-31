Армия и оружие
RT на русскомМинобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани
Совершённое американскими военными убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани приведёт к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативно скажется на всей международной системе безопасности. На это указали в Минобороны РФ.
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Космос
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Политика
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В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»
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Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Политика
Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.
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В Москве возле станции метро "Красные ворота" избили и ограбили блогера Людвига Байсера, более известного как "Король Мерседесов".