Армия и оружие
RT на русскомМинобороны РФ прокомментировало убийство генерала Сулеймани
Совершённое американскими военными убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани приведёт к резкой эскалации напряжённости на Ближнем Востоке и негативно скажется на всей международной системе безопасности. На это указали в Минобороны РФ.
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Политика
Трамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани.
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Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих", - утверждал президент.
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Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед 2:0
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Разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку операционной системы Windows Phone.
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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Армия и оружие
«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США
По словам президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, силы «Кудс» без труда могут нанести удары по Штатам.
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В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
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Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
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Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
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Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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Авто
В России изменились правила регистрации новых автомобилей
В России начали действовать измененные правила государственной регистрации автомобилей — номера на них можно будет получать прямо в автосалонах.