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Минобороны РФ: ракетами «Калибр» нанесен удар по военному объекту ВСУ в Киеве

“Россия нанесла удар крылатыми ракетами по окраинам Киева”, – заявляет Минобороны РФ – цитата от Натана Ходжа и Анны Черновой из CNN.
RB Новости
Отмечается, что ударом по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.
RT на русском
Конашенков подчеркнул, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение вооруженными силами Украины любых атак "террористического характера или диверсий на российской территории".
Газета.Ru
Минобороны РФ заявило об уничтожении семи украинских объектов ночными ударами ракет воздушного базирования.
Интерфакс

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Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по военному объекту в Киеве
РБК04:11
Минобороны: ВС России нанесли удар «Калибрами» по машиностроительному заводу в Киеве
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Lenta.ru03:29
Ударами «Калибров» в Киеве уничтожены цеха по производству противокорабельных ракет
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ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по военному объекту на окраине Киева
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