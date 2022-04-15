Отмечается, что ударом по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.
Конашенков подчеркнул, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение вооруженными силами Украины любых атак "террористического характера или диверсий на российской территории".
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий и других социальных выплат, передает ТАСС.